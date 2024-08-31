«Лечче» в меньшинстве удержал победный счёт в матче с «Кальяри»

Не знавшие радости побед в этом сезоне «Лечче» и «Кальяри» встретились в третьем туре Серии А. В дебюте игры Зито Лувумбу запустил мяч в перекладину. После розыгрыша корнера повели хозяева, и Никола Крстович замкнул прострел на пустую часть ворот - 1:0. Патрик Доргу подвел «Лечче» на 45-й минуте, за грубую игру получил желтую карточку, но ВАР помог превратить ее в красную. Николас Виола и попал в перекладину.

«Лечче» набрал три очка, у соперника на один балл меньше.