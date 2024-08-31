«Лечче» в меньшинстве удержал победный счёт в матче с «Кальяри»

Не знавшие радости побед в этом сезоне «Лечче» и «Кальяри» встретились в третьем туре Серии А. В дебюте игры Зито Лувумбу запустил мяч в перекладину. После розыгрыша корнера повели хозяева, и Никола Крстович замкнул прострел на пустую часть ворот - 1:0. Патрик Доргу подвел «Лечче» на 45-й минуте, за грубую игру получил желтую карточку, но ВАР помог превратить ее в красную. Николас Виола и попал в перекладину.
«Лечче» набрал три очка, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Крстович Никола26'
Фальконе Владимиро• 65'Гильберт Фредерик75' (Пьеротти Сантьяго (75') •Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Рамадани Юльбер•Пьерре Бальтасар75' (Gaby Jean (75') •Доргу Патрик• 45'Уден Реми56' (Моренте Тете (56') •Банда Ламек75' (Кулибали Лассана (75') •Крстович Никола90' (Ребич Анте (90')
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле 24'46' (Паломино Хосе (46') •Мина Йерри•Луперто Себастьяно•Дентелло Пауло68' (Феличи Маттиа (68') •Дейола Алессандро68' (Виола Николас (68') •Прати Маттео46' (Лападула Джанлука (46') • 48'Марин Рэзван• 70'Ауджелло Томмазо•Лувумбу Зито•Пикколи Роберто82' (Паволетти Леонардо (82')
31 августа. Стадион "Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare".
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