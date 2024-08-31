​Федерико Кьеза: «Ювентус» не предлагал мне продление контракта»

Теперь уже бывший игрок туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза пояснил в своём обращении к болельщикам, что туринский клуб не предлагал ему продление контракта.

- Пришло время расставаться, мои дорогие туринские болельщики. Я хочу посвятить вам эти слова, в благодарность за ту преданность, которую я всегда ощущал от вас. И я сохраню эту память в моём сердце. В «Юаентусе» я вырос, как человек и как игрок. Также хочу внести ясность в важный вопрос. Клуб не предлагал мне продление контракта. Я не получал такие предложения. С моей стороны, я и мои агенты никогда не требовали поднять гонорар, или, наоборот, понизить его, - цитирует слова Кьезы pianetamilan.it.