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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» объявил состав на матч с «Лацио»

31 Августа 2024 • 20:49 Комментировать

В третьем туре начавшегося итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с римским «Лацио», и накануне игры наставник «россонери», португальский специалист Паулу Фонсека, объявил свою стартовую дружину. Итак, в старте «Милана» сыграют - Меньян, Эмерсон, Томори, Павлович, Терраччиано, Фофана, Рейндерс, Чуквуезе, Лофтус-Чик, Пулишич, Окафор.

Это означает, что главная звезда клуба, португалец Рафаэл Леау, в лучшем случае выйдет на поле на замену. Это расплата за критику от итальянских журналистов за два слабых первых матча чемпионата. Напомним, что после двух туров у «Милана» только одно очко в зачёте.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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