«Комо» может расстаться с Вараном после 23 сыгранных минут

В летнее трансферное окно защитник Рафаэль Варан перебрался в «Комо». Уже в своём дебютном матче за клуб Серии А 31-летний француз получил травму колена. Теперь Варан не был включён в заявку «Комо», сформированную после закрытия трансферного окна. Как сообщает SportMediaset, в клубе уже рассматривают возможность расторжения контракта с Вараном. Француз успел провести за итальянскую команду только 23 минуты на поле.

Напомним, что Рафаэль Варан подписал контракт с «Комо» в конце июля. Француз перебрался в итальянский клуб на правах свободного агента вскоре после ухода из «Манчестер Юнайтед».