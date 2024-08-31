Осимхен остался у разбитого корыта – форварда исключили из заявки «Наполи»

Нападающий Виктор Осимхен остался у разбитого корыта. Нигерийский форвард в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси» или «Аль-Ахли», но этого не случилось по разным причинам.

Осимхен остался в «Наполи», но был исключён из заявки команды на чемпионат Италии. При этом игровой номер нигерийца – номер девять – перешёл к летнему новичку неаполитанцев в лице Ромелу Лукаку.

Стоит сказать, что действующий контракт Виктора Осимхена с «Наполи» рассчитан до середины 2026 года.

В субботу «Наполи» проведёт домашний матч Серии А против «Пармы». Игра стартует в 21:45 по московскому времени.