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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен остался у разбитого корыта – форварда исключили из заявки «Наполи»

31 Августа 2024 • 13:07 Комментировать
Наполи
...
Парма
1 1.50 X 4.60 2 6.60
Через 6 ч. 34 мин.

Нападающий Виктор Осимхен остался у разбитого корыта. Нигерийский форвард в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси» или «Аль-Ахли», но этого не случилось по разным причинам.

Осимхен остался в «Наполи», но был исключён из заявки команды на чемпионат Италии. При этом игровой номер нигерийца – номер девять – перешёл к летнему новичку неаполитанцев в лице Ромелу Лукаку.

Стоит сказать, что действующий контракт Виктора Осимхена с «Наполи» рассчитан до середины 2026 года.

В субботу «Наполи» проведёт домашний матч Серии А против «Пармы». Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен

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