Защитник аргентинского клуба «Тальерес Кордоба» Тьяго Паласиос продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Футболист пополнил ряды миланского «Интера» в последние часы трансферного окна. Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри». Детали сделки пока не раскрываются.

После трех матчей чемпионата Италии миланский коллектив набрал семь баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице. В последнем поединке подопечные Симоне Индзаги отпраздновали разгромную победу над «Аталантой» со счетом 4:0. Следующий матч в Серии А «нерадзурри» проведут против «Монцы» 15 сентября.