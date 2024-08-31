​Переговоры Перишича с «Комо» сорвались

Как мы уже сообщали, Иван Перишич не нашёл себя в «Хайдуке» при новом тренере Дженнаро Гаттузо, вследствие чего попробовал найти пристанище в хорошо знакомом ему итальянском чемпионате. Но и тут не вышло - сперва сорвались его переговоры с «Монцей», а затем то же самое произошло в ситуации с «Комо», сообщает fcinter1908.it.

Напомним, что в прошлом Перишич выступал в Италии в составе миланского «Интера», который накануне обыграл со счётом 4:0 «Аталанту» в рамках начавшегося третьего тура итальянского чемпионата Серии А. Напомним, что именно «Интер» является действующим чемпионом страны.