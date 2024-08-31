​Лаутаро: «Приятно вернуться играть дома»

В Италии стартовал очередной, третий тур Серии А, миланский «Интер» обыграл в домашнем матче «Аталанту» с впечатляющим счётом 4:0. Своими эмоциями и впечатлениями поделился Лаутаро Мартинес - аргентинский нападающий миланского клуба. Он отметил, что победа очень важна прежде всего тем, что была одержана на глазах родных болельщиков клуба.

- Счастлив вернуться и сыграть на домашнем стадионе. Так держать, ребята, - цитирует слова аргентинского нападающего fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион страны сыграет с «Монцей».