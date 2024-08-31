Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро: «Приятно вернуться играть дома»

31 Августа 2024 • 03:41 Комментировать
Интер Милан
4:0
Аталанта

В Италии стартовал очередной, третий тур Серии А, миланский «Интер» обыграл в домашнем матче «Аталанту» с впечатляющим счётом 4:0. Своими эмоциями и впечатлениями поделился Лаутаро Мартинес - аргентинский нападающий миланского клуба. Он отметил, что победа очень важна прежде всего тем, что была одержана на глазах родных болельщиков клуба.

- Счастлив вернуться и сыграть на домашнем стадионе. Так держать, ребята, - цитирует слова аргентинского нападающего fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион страны сыграет с «Монцей».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

Новости по матчу

Сегодня, 31 Августа
03:41
​Лаутаро: «Приятно вернуться играть дома»
02:25
​Джан Пьеро Гасперини: «Скорости «Интера» нас обескуражили»
30 Августа
21:15
«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
19:40
Актуальная ставка и прогноз на матч Интер — Аталанта чемпионата Италии — 30 августа 2024
02:02
Интер - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Августа
23:16
Точный прогноз и ставка на матч Интер Милан – Аталанта чемпионата Италии – 30 августа 2024
19:35
Прогноз на точный счёт матча Интер — Аталанта чемпионата Италии — 30 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Определились все 36 участников Лиги чемпионов «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Криштиану Роналду установил мировой рекорд, но не в футболе Серхио Рамос договорился с новым клубом «Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Аталанта Аталанта
4
0
1.65 4.30 5.20
Видео
31.08.24 в 19:30
Лечче Лечче
Кальяри Кальяри
2.01 3.35 3.60
Видео
31.08.24 в 19:30
Болонья Болонья
Эмполи Эмполи
1.64 3.70 5.20
Видео
31.08.24 в 21:45
Наполи Наполи
Парма Парма
1.46 4.50 6.20
Видео
31.08.24 в 21:45
Лацио Лацио
Милан Милан
2.41 3.50 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Августа
04:16 · Италия. Серия А
​Переговоры Перишича с «Комо» сорвались
03:41 · Италия. Серия А
​Лаутаро: «Приятно вернуться играть дома»
02:25 · Италия. Серия А
​Джан Пьеро Гасперини: «Скорости «Интера» нас обескуражили»
01:01 · Италия. Серия А
​Маркус Тюрам: «Отличный матч против сильной команды»
01:00 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «25 минут тотального футбола»
00:05 · Италия. Серия А
Бове сменил «Рому» на «Фиорентину» официально
30 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
Гилмор – игрок «Наполи» официально
23:41 · Италия. Серия А
«Интер» катком проехался по обороне «Аталанты»
23:37 · Германия. Бундеслига
«Рома» потратилась на полузащитника гладбахской «Боруссии» официально
23:30 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» трогательно попрощались с Мактоминаем
23:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» арендовала опорника «Лацио» официально
22:53 · Германия. Бундеслига
Госенс вернулся в Серию А официально
22:49 · Италия. Серия А
Салемакерс пополнил «Рому» в обмен на Абрахама официально
22:39 · Италия. Серия А
Абрахам перешёл в «Милан» официально
22:34 · Италия. Серия А
Камбэка в «Спартак» не будет, Жиго стал игроком «Лацио» официально
21:37 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай перешёл в «Наполи» 10 официально
21:26 · Италия. Серия А
«Торино» дожал «Венецию» и возглавил Серию А
21:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
18:20 · Англия. Премьер-лига
Победитель Лиги чемпионов переходит в «Наполи» 4 слухи
15:43 · Италия. Серия А
Хуммельс может продолжить карьеру в Серии А – назван клуб
15:38 · Италия. Серия А
«Фенербахче» сообщил о скором переходе Амрабата
13:48 · Италия. Серия А
Футболист «Ланса» не смог пройти медосмотр для перехода в «Рому»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Осимхен или Тони: «Аль-Ахли» подпишет только одного
12:57 · Италия. Серия А
Титов сделал прогноз на матч «Интер» - «Аталанта»
12:34 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Амрабат переходит в новый клуб
Все новости
Рекомендуем