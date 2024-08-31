​Джан Пьеро Гасперини: «Скорости «Интера» нас обескуражили»

В Италии стартовал очередной, третий тур Серии А, миланский «Интер» наконец-то подтвердил свой статус фаворита и действующего чемпиона, обыграв в домашнем матче «Аталанту» с впечатляющим счётом 4:0. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини посетовал на то, что его подопечные не справились со скоростями, навязанными чемпионом Италии:

- Нам сегодня не хватало игроков в обороне. Конечно, получить сразу автогол и потом ещё два во втором тайме было ужасно. Но ребята пробовали не сдаваться, - цитирует слова Гасперини fcinter1908.it.

В следующем туре «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной».