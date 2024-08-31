​Маркус Тюрам: «Отличный матч против сильной команды»

В Италии стартовал очередной, третий тур Серии А, миланский «Интер» наконец-то подтвердил свой статус фаворита и действующего чемпиона, обыграв в домашнем матче «Аталанту» с впечатляющим счётом 4:0. Этим очень доволен Маркус Тюрам, который прокомментировал события матча и уважительно высказался о сопернике:

- Это только третий тур. Мы хотели сыграть сильный матч против непростого соперника. И всё получилось. Барелла забиваеn красивые мячи, я рад за него, - цитирует слова Маркуса Тюрама fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Интер» сыграет против «Монцы».