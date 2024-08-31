​Симоне Индзаги: «25 минут тотального футбола»

В Италии стартовал очередной, третий тур Серии А, миланский «Интер» наконец-то подтвердил свой статус фаворита и действующего чемпиона, обыграв в домашнем матче «Аталанту» с впечатляющим счётом 4:0. Наставник «Интера» Симоне Индзаги очень доволен результатом, он прокомментировал события матча.

- 25 минут тотального футбола? Да, ребята молодцы. Мы отлично сыграли в техническом смысле, идеальные полчаса, потом, из-за жары, конечно, пришлось сбавить темп, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата миланский «Интер» сыграет против «Монцы».