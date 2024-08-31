Очередным новичком «Фиорентины» стал игрок полузащиты «Ромы» Эдоардо Бове. «Фиалки» арендовали центрального полузащитника столичного клуба на один сезон, у флорентийского клуба есть обязательство выкупа футболиста при ряде условий.

Бове 22 года, он является уроженцем Рима и воспитанником академии «Ромы». Это его первый уход из «Ромы» в другой клуб в рамках карьеры. За аренду, по информации Transfermarkt, «Фиорентина» заплатила «Роме» 1,5 млн евро.

Выступает новичок «Фиорентины» на позиции центрального полузащитника.

Ранее «фиалок» пополнили Робин Госенс и Данило Катальди.