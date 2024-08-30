«Интер» катком проехался по обороне «Аталанты»

В главном матче третьего тура чемпионата Италии «Интер» играл против «Аталанты». Уже на четвертой минуте Маркус Тюрам получил мяч на правом краю и исполнил прострел, снаряд попал в ногу Берату Джимсити и юркнул в ближний угол ворот - 1:0. Вскоре после аута Бенжамен Павар поборолся на втором этаже, скинув мяч к радиусу штрафной, а Николо Барелла, положив корпус, отправил его в правый от себя угол - 2:0. Давиде Дзаппакоста ответил плотным ударом с 17 метров, кипер среагировал на неприятную траекторию полета мяча, а Матео Ретеги на добивании не попал в рамку. Тюрам ворвался в штрафную с правого края и пробил с левой из-под защитника, мяч после рикошета попадал в штангу ворот «Аталанты».

Только начался второй тайм, как забил «Интер» - аут с левого фланга исполнили хозяева, Алессандро Бастони пульнул ближе к линии вратарской, Павар помешал паре соперников выбить мяч, а Тюрам на отскоке с шести метров поразил дальний угол - разгром. Федерико Димарко прорвался по левому флангу и исполнил высокую подачу на дальний край штрафной, Лаутаро Мартинес слёта пробил в противоход голкиперу, однако мяч пролете в сантиметрах от штанги. Атака хозяев вторым темпом после корнера - после навеса Хакана Чалханоглу Тюрам скинул мяч вдоль ворот, Генрих Мхитарян выиграл верх у соперника, снаряд отскочил обратно к французу, который немного коряво, но точно пробил в дальний угол - 4:0. Пятый мяч оказался в воротах «Аталанты» после паса Давиде Фраттези на Димарко, однако Федерико забрался в положение «вне игры».

«Интер» набрал седьмое очко в сезону, у соперника только три балла.