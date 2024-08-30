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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» катком проехался по обороне «Аталанты»

30 Августа 2024 • 23:41 Комментировать
Интер Милан
4:0
Аталанта
окончен

В главном матче третьего тура чемпионата Италии «Интер» играл против «Аталанты». Уже на четвертой минуте Маркус Тюрам получил мяч на правом краю и исполнил прострел, снаряд попал в ногу Берату Джимсити и юркнул в ближний угол ворот - 1:0. Вскоре после аута Бенжамен Павар поборолся на втором этаже, скинув мяч к радиусу штрафной, а Николо Барелла, положив корпус, отправил его в правый от себя угол - 2:0. Давиде Дзаппакоста ответил плотным ударом с 17 метров, кипер среагировал на неприятную траекторию полета мяча, а Матео Ретеги на добивании не попал в рамку. Тюрам ворвался в штрафную с правого края и пробил с левой из-под защитника, мяч после рикошета попадал в штангу ворот «Аталанты».

Только начался второй тайм, как забил «Интер» - аут с левого фланга исполнили хозяева, Алессандро Бастони пульнул ближе к линии вратарской, Павар помешал паре соперников выбить мяч, а Тюрам на отскоке с шести метров поразил дальний угол - разгром. Федерико Димарко прорвался по левому флангу и исполнил высокую подачу на дальний край штрафной, Лаутаро Мартинес слёта пробил в противоход голкиперу, однако мяч пролете в сантиметрах от штанги. Атака хозяев вторым темпом после корнера - после навеса Хакана Чалханоглу Тюрам скинул мяч вдоль ворот, Генрих Мхитарян выиграл верх у соперника, снаряд отскочил обратно к французу, который немного коряво, но точно пробил в дальний угол - 4:0. Пятый мяч оказался в воротах «Аталанты» после паса Давиде Фраттези на Димарко, однако Федерико забрался в положение «вне игры».

«Интер» набрал седьмое очко в сезону, у соперника только три балла.

Протокол игры  
Интер Милан4:0Аталанта
(1:0) Джимсити Берат4'  
(2:0) Барелла Николо10'  
(3:0) Тюрам Маркус47'  
(4:0) Тюрам Маркус56'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби ФранческоБастони Алессандро 61' (Аслани Кристьян ( 61') Дармиан МаттеоБарелла Николо 79' (Тареми Мехди ( 79') Чалханоглу Хакан 61' (Аугусто Карлос ( 61') Мхитарян ГенрихДимарко ФедерикоТюрам Маркус 79' (Фраттези Давиде ( 79') Мартинес Лаутаро 83' (Арнаутович Марко ( 83')
Запасные: Де Врей СтефанБиссекк Янн-АурельЗелиньски ПётрМартинес ХосепДи Дженнаро РаффаэлеДюмфрис ДензелКорреа Хоакин
Карнесекки МаркоДе Рон Мартен  45'Джимсити БератРуджери МаттеоБелланова Рауль 58' (Толой Рафаэл ( 58') Дзаппакоста Давиде 80' (Палестра Марко ( 80') Эдерсон ХоноратоПашалич МариоСамарджич Лазар 80' (Де Кетеларе Шарль ( 80') Брешианини МаркоРетеги Матео  53'
Запасные: Лукман АдемолаLorenzo RiccioПатрисиу РуйВаня ВлаховичДель Лунго ТоммасоКуадрадо ХуанГодфри БенМанцони АльбертоРосси ФранческоКасса Федерико
30 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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