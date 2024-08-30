Опорный полузащитник «Лацио» Данило Катальди стал игроком «Фиорентины». Футболист связал себя с «фиалками» арендным соглашением сроком на один сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

Катальди 30 лет, основное амплуа футболиста – опорный полузащитник. Также может сыграть и выше – на позициях центрального и центрального атакующего полузащитника. Контракт итальянца с «Лацио» действует ещё три года.

Отметим, что Катальди в «Лацио» с юных лет, он воспитанник клубной академии «орлов».

Ранее «фиалки» взяли в аренду на сезон известного немецкого полузащитника Робина Госенса.