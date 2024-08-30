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Чемпионат Италии. Серия А

Салемакерс пополнил «Рому» в обмен на Абрахама официально

30 Августа 2024 • 22:49 Комментировать

Как и сообщалось ранее, «Милан» и «Рома» обменялись своими игроками атаки. Состав столичного клуба пополнил бельгийский правый вингер Алексис Салемакерс. 25-летний игрок проведёт в «Роме» один сезон в рамках аренды.

Салемакерс в итальянском футболе уже довольно давно. Впервые в «Милане» он оказался в 2020 году, перейдя из родного брюссельского «Андерлехта». Контракт футболиста правого фланга атаки с «россонери» рассчитан до лета 2026 года. Также он может сыграть и на левом фланге.

Ранее «Милан» пополнил центральный нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Он также подписан в рамках арендного соглашения.

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