Известный английский форвард Тэмми Абрахам сменил один топ-клуб Серии А на другой. Отныне он защищает цвета «Милана». Правда, лишь в рамках арендного соглашения из «Ромы», которой Абрахам принадлежит.

Срок договора между римским и миланским клубом – один сезон. Контракт Абрахама с «Ромой» рассчитан ещё на два года.

В Италии Абрахам с лета 2021 года. Тогда он перебрался в южную страну из Англии, где выступал за «Челси». На данный момент англичанину 26 лет, портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

Играет Абрахам традиционно на позиции центрального нападающего на самом острие атаки.