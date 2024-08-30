Французский центральный защитник Самуэль Жиго стал игроком с римского «Лацио». По оценке Transfermarkt, римляне заплатили за футболиста «Марселю» 3 млн евро. Однако пресс-служба римского клуба сообщает об аренде нападающего.

Жиго 30 лет, в «Марселе» он провёл два с половиной года карьеры. Один раз уходил в аренду на полгода в московский «Спартак» за этот период.

Летом Жиго слухи снова связывали с возвращением в «Спартак», однако француз предпочёл остаться в Европе. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, основное амплуа новичка «Лацио» - центральный защитник. По итогу прошлого сезона новый клуб Жиго стал седьмым в Серии А.