«Торино» дожал «Венецию» и возглавил Серию А

«Венеция» с «Торино» провели стартовый матч третьего тура чемпионата Италии. Гости имели перевес лишь в контроле мяча, а главное - в счете. На короткий период в первом тайме команды демонстрировали открытый футбол. Ханс Николусси Кавилья дальним ударом едва не открыл счет - голкипер выручил. У других ворот Че Адам расстреливал цель, но и здесь вратарь на месте. На 86-й минуте Адам Масина доставил мяч в штрафную, а Сауль Коко головой забил победный мяч - 0:1.

Туринцы с 7 очками вышли на чистое первое место, у противника только один балл.