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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» дожал «Венецию» и возглавил Серию А

30 Августа 2024 • 21:26 Комментировать
Венеция
0:1
Торино
окончен

«Венеция» с «Торино» провели стартовый матч третьего тура чемпионата Италии. Гости имели перевес лишь в контроле мяча, а главное - в счете. На короткий период в первом тайме команды демонстрировали открытый футбол. Ханс Николусси Кавилья дальним ударом едва не открыл счет - голкипер выручил. У других ворот Че Адам расстреливал цель, но и здесь вратарь на месте. На 86-й минуте Адам Масина доставил мяч в штрафную, а Сауль Коко головой забил победный мяч - 0:1.

Туринцы с 7 очками вышли на чистое первое место, у противника только один балл.

Протокол игры  
Венеция0:1Торино
  86'Коко Сауль (0:1)
Йоронен ЙессеИдзес ДжейСвобода МихаэльСверко Марин 77' (Альтаре Джорджо ( 77'  83') Кандела Антонио 87' (Раймондо Антонио ( 87') Дзампано ФранческоДункан Альфред  68'Николусси Кавилья Ханс 63' (Issa Doumbia ( 63') Ористанио Гаэтано 76' (Saad El Haddad ( 76') Эллертссон Микаэль-ЭгильПохьянпало Йоэль 77' (Гюткьяр Кристиан ( 77')
Запасные: Richie SagradoГранди МаттеоЧрнигой ДоменХапс РидгесианоСтанкович ФилипАндерсен Магнус IIJoel Schingtienne
Милинкович-Савич ВаняВойвода Мергим  52' 77' (Дембеле Али ( 77') Коко СаульМасина АдамЛазаро Валентино  90' 90' (Валюкевич Себастьян ( 90') Риччи Самуэле 62' (Педерсен Маркус II ( 62'  90') Линетти Кароль  49'Илич ИванСоса Борна 62' (Санабрия Антонио ( 62') Адамс Че 77' (Тамез Адриен ( 77') Сапата Дуван
Запасные: Палеари АльбертоБьяне-Балько КомНжие АлиюКарамо ЯннДоннарумма Антонио
30 августа. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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