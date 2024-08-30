«Торино» дожал «Венецию» и возглавил Серию А

«Венеция» с «Торино» провели стартовый матч третьего тура чемпионата Италии. Гости имели перевес лишь в контроле мяча, а главное - в счете. На короткий период в первом тайме команды демонстрировали открытый футбол. Ханс Николусси Кавилья дальним ударом едва не открыл счет - голкипер выручил. У других ворот Че Адам расстреливал цель, но и здесь вратарь на месте. На 86-й минуте Адам Масина доставил мяч в штрафную, а Сауль Коко головой забил победный мяч - 0:1.
Туринцы с 7 очками вышли на чистое первое место, у противника только один балл.
Протокол игры
|86'Коко Сауль (0:1)
Йоронен Йессе•Идзес Джей•Свобода Михаэль•Сверко Марин77' (Альтаре Джорджо (77') • 83'Кандела Антонио87' (Раймондо Антонио (87') •Дзампано Франческо•Дункан Альфред• 68'Николусси Кавилья Ханс63' (Issa Doumbia (63') •Ористанио Гаэтано76' (Saad El Haddad (76') •Эллертссон Микаэль-Эгиль•Похьянпало Йоэль77' (Гюткьяр Кристиан (77')
Милинкович-Савич Ваня•Войвода Мергим 52'77' (Дембеле Али (77') •Коко Сауль•Масина Адам•Лазаро Валентино 90'90' (Валюкевич Себастьян (90') •Риччи Самуэле62' (Педерсен Маркус II (62') • 90'Линетти Кароль• 49'Илич Иван•Соса Борна62' (Санабрия Антонио (62') •Адамс Че77' (Тамез Адриен (77') •Сапата Дуван
30 августа. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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