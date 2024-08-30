Хуммельс может продолжить карьеру в Серии А – назван клуб

Защитник Матс Хуммельс уже почти два месяца пребывает в статусе свободного агента. По завершению сезона 2023/2024 опытный футболист покинул дортмундскую «Боруссию» после долгих лет выступлений. В ближайшие часы Хуммельс может оказаться в клубе итальянской Серии А.

Как сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио, переговоры с 35-летним Хуммельсом ведёт «Рома». Столичный клуб может подписать немецкого защитника бесплатно.

На текущий момент «Рома» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. В двух прошедших турах чемпионата «волки» смогли раздобыть только один зачётный балл.