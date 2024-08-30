«Фенербахче» сообщил о скором переходе Амрабата

В ближайшее время полузащитник Софьян Амрабат станет футболистом «Фенербахче». Стамбульский клуб выпустил пресс-релиз на эту тему. «Канарейки» арендуют 28-летнего марокканца у «Фиорентины».

«Фенербахче» достиг предварительной договорённости как с «Фиорентиной», так и с Софьяном Амрабатом относительно временного трансфера. Амрабат прибудет в Стамбул сегодня для медицинского обследования и дальнейшего обсуждения перехода», - говорится в сообщении турецкого клуба.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Софьян Амрабат на временной основе выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед».