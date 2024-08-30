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«Фенербахче» сообщил о скором переходе Амрабата

30 Августа 2024 • 15:38 Комментировать

В ближайшее время полузащитник Софьян Амрабат станет футболистом «Фенербахче». Стамбульский клуб выпустил пресс-релиз на эту тему. «Канарейки» арендуют 28-летнего марокканца у «Фиорентины».

«Фенербахче» достиг предварительной договорённости как с «Фиорентиной», так и с Софьяном Амрабатом относительно временного трансфера. Амрабат прибудет в Стамбул сегодня для медицинского обследования и дальнейшего обсуждения перехода», - говорится в сообщении турецкого клуба. 

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Софьян Амрабат на временной основе выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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