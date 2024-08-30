Футболист «Ланса» не смог пройти медосмотр для перехода в «Рому»

Защитник Кевин Дансо не смог пройти медицинское обследование для перехода в «Рому». Футболист возвращается во Францию.

Представители двух клубов уже смогли согласовать все условия для будущего трансфера. В последний момент сделка сорвалась, так как Кевин не смог пройти медосмотр в Италии. Во Франции не совсем поняли, как такое возможно, ведь в прошедшем сезоне защитник отыграл 38 матчей. Групповой этап Лиги чемпионов он прошел без замен.

«Клуб полностью доверяет своему игроку, с которым будет рад встретиться завтра, и он пройдет соответствующий протокол перед тем, как снова надеть футболку «Ланса», - сказано в заявлении, которое клуб опубликовал на своих официальных ресурсах.

Дансо выступает за французский клуб с сезона 2021/2022.

Ранее мы писали о том, что «Рома» произвела обмен с «Миланом».