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Чемпионат Италии. Серия А

Титов сделал прогноз на матч «Интер» - «Аталанта»

30 Августа 2024 • 12:57 Комментировать

В рамках третьего тура чемпионата Италии миланский «Интер» примет «Аталанту». Прогнозом на этот поединок поделился бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов.

«Не готов отдать предпочтение миланцам. «Аталанта» играет здорово, мощно. Поставлю на «обе забьют». Даже не удивлюсь здесь счету 2:2», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Интера» и «Аталанты» состоится сегодня, 30 августа, на стадионе в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости находятся на восьмой строчке.

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