Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Амрабат переходит в новый клуб

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат может сменить чемпионат Италии на турецкую Суперлигу. Об этом сообщил посредством социальных сетей авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Новым местом работы хавбека станет «Фенербахче». Стамбульский клуб договорился с «фиалками» о переходе футболиста. Амрабат перейдет на правах аренды до конца сезона за два миллиона евро с правом выкупа за 13 млн.

В прошлом сезоне Амрабат выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Полузащитник провел в чемпионате Англии 21 встречу и получил шесть желтых карточек.