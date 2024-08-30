Мостовой дал прогноз на матч «Интер» - «Аталанта»

В поединке третьего тура чемпионата Италии миланский «Интер» на домашнем стадионе примет «Аталанту». Об этой встрече поделился мнением бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Думаю, увидим много голов. Моя ставка - тотал больше трех мячей. Тем более такая ставка заходила в нескольких последних очных противостояниях», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Матч «Интер» - «Аталанта» состоится сегодня, 30 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. В преддверии поединка «нерадзурри» занимают второе место в таблице, а бергамаски – восьмое.