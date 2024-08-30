Участники еврокубков «Милан» и «Рома» совершили обмен. В Рим отправился Алексис Салемакерс, а в обратном направлении проследует Тэмми Абрахам.

Об этой сделке сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Из-за травмы крестообразных связок победитель Лиги чемпионов провел всего лишь двенадцать матчей за «Рому». Бельгиец в прошлом сезоне за «Милан» вообще не играл. Правого вингера отдали в аренду «Болонье», и он помог команде выйти в Лигу чемпионов. Обмен между клубами будет действовать один сезон.

Стоит отметить, что «Милан» будет выступать в главном европейском турнире, а футболисты «Ромы» примут участие в Лиге Европы.