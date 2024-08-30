Переход Осимхена в «Аль-Ахли» из «Наполи» согласован - Романо

Саудовский «Аль-Ахли» и итальянский «Наполи» согласовали переход нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, «Аль-Ахли» заплатит за нигерийского нападающего от € 75 млн до € 80 млн. Нигериец заключит контракт с зарплатой € 25-30 млн за сезон. В соглашении будет прописана сумма отступных. Ранее СМИ сообщали, что нигерийцем интересуется лондонский «Челси».

В прошлом сезоне итальянского чемпионата Осимхен сыграл 25 матчей, забив в ворота соперников 15 голов и отдав партнерам три результативные передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.