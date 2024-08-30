Трансфер Осимхена согласован – назван клуб

Представители саудовского «Аль-Ахли» и «Наполи» провели успешные переговоры по трансферу нигерийского центрфорварда Виктора Осимхена, рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, саудовский клуб заплатит за африканца 75-80 миллионов евро. Осимхен заключит трудовое соглашение с окладом в размере 25-30 миллионов в год. В контракте будет прописана сумма отступных, которая пока не разглашается.

Ранее сообщалось об интересе к Виктору со стороны «Челси», «Арсенала» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 25 поединков, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.