Бывший футболист РПЛ Саба Сазонов покинул «Торино» и на правах аренды отправился в «Эмполи».

Сделка состоялась официально, и новость уже появилась на ресурсах нового клуба Сазонова. В прошедшем сезоне футболист, выступая в Турине, выходил на поле в 17 матчах и отыграл 523 минуты (в среднем игрок выходил на полчаса). Голевыми действиями он в этих встречах не отметился.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон с правом выкупа. Контракт с «Торино» у защитника до лета 2027 года.

В России Сазонов выигрывал чемпионский титул, выступая за родной «Зенит», а также брал бронзу вместе с «Динамо».