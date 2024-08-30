«Барселона» - новый претендент на Рабио

Мы уже сообщали о том, что за французским полузащитником Адриеном Рабио охотятся сразу несколько топ-клубов футбольной Европы - он намерен покинуть туринский «Ювентус», который сменил в межсезонье главного тренера.

В число претендентов на услуги футболиста теперь входит и каталонская «Барселона», об этом сообщает испанское издание Sport. Правда, другие подробности гипотетической сделки издание, к сожалению, не сообщает.

Напомним, что до туринского «Ювентуса», в который он перебрался в 2019 году, Рабио успел поиграть в составе гранда французского футбола - парижского «ПСЖ».