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«Барселона» - новый претендент на Рабио

30 Августа 2024 • 02:33 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что за французским полузащитником Адриеном Рабио охотятся сразу несколько топ-клубов футбольной Европы - он намерен покинуть туринский «Ювентус», который сменил в межсезонье главного тренера.

В число претендентов на услуги футболиста теперь входит и каталонская «Барселона», об этом сообщает испанское издание Sport. Правда, другие подробности гипотетической сделки издание, к сожалению, не сообщает.

Напомним, что до туринского «Ювентуса», в который он перебрался в 2019 году, Рабио успел поиграть в составе гранда французского футбола - парижского «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адриен Рабио
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