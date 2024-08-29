Защитник Маттиа де Шильо обрёл новый клуб в рамках итальянской Серии А – «Эмполи». 31-летний футболист перешёл в команду в рамках годичного арендного соглашения.

Де Шильо – правый защитник, однако иногда он может сыграть и на левом фланге. Transfermarkt оценивает игрока всего лишь в 1 млн евро.

Игрок обороны является воспитанником «Милана», систему «россонери» он покинул в 2017 году. Далее в его карьере был только «Ювентус» и годичная аренда в «Лион» в 2020-2021 годах.

По итогу прошлого сезона Серии А «Эмполи» занял 17-е место турнирной таблицы и набрал 36 очков. В новом сезоне у команды пока седьмое место.