Защитник Гильермо Марипан сменил «Монако» на «Торино». С итальянским клубом Серии А чилиец подписал двухлетний контракт. Сделка между французской и итальянской командой по игроку оценивается в 2 млн евро.

Марипану 30 лет, в «Монако» он оказался пять лет назад после перехода из испанского «Алавеса». Сыграть новичок «Торино» может в центре обороны. Transfermarkt оценивает чилийца в 10 млн евро.

В послужном списке у Марипана 48 выходов на поле за сборную Чили в рамках всех турниров и товарищеских матчей. В них он оформил два гола в ворота соперников.