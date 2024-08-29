Кьеза: «О том, что я не буду частью проекта «Ювентуса», мне сообщили ещё до начала тренировок»

Вингер Федерико Кьеза стал футболистом «Ливерпуля». В социальных сетях 26-летний футболист опубликовал прощальное сообщение для болельщиков «Ювентуса». Кьеза поблагодарил фанатов «старой синьоры» и в то же время рассказал о своей ситуации.

«Я хотел бы внести ясность. Я никогда не получал предложений о продлении контракта от «Ювентуса». Следовательно, ни от меня, ни от моего окружения не было просьб об увеличении или уменьшении зарплаты. О том, что я не буду частью проекта, мне сообщили ещё до начала тренировок с командой. Ещё раз спасибо за вашу постоянную поддержку», - написал Кьеза.