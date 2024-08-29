Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру в итальянской Серии А. По информации Джанлуки ди Марцио, новым клубом француза станет римский «Лацио».

Жиго свяжет себя с «орлами» контрактом на три года, за 30-летнего игрока римляне заплатят «Марселю» 3 млн евро. Текущий контракт Жиго с провансальским клубом рассчитан до следующего лета.

Напомним, ранее в карьере Жиго несколько лет выступал за московский «Спартак». Этим летом слухи сватали защитника обратно в Москву, однако, если верить ди Марцио, камбэку не будет суждено случиться. В прошлом сезоне у Жиго в активе 21 матч чемпионата Франции.