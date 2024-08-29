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Чемпионат Италии. Серия А

Жиго продолжит карьеру в римском клубе слухи

29 Августа 2024 • 16:16 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру в итальянской Серии А. По информации Джанлуки ди Марцио, новым клубом француза станет римский «Лацио».

Жиго свяжет себя с «орлами» контрактом на три года, за 30-летнего игрока римляне заплатят «Марселю» 3 млн евро. Текущий контракт Жиго с провансальским клубом рассчитан до следующего лета.

Напомним, ранее в карьере Жиго несколько лет выступал за московский «Спартак». Этим летом слухи сватали защитника обратно в Москву, однако, если верить ди Марцио, камбэку не будет суждено случиться. В прошлом сезоне у Жиго в активе 21 матч чемпионата Франции.

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