Защитник Рик Карсдорп покинул «Рому». Клуб Серии А посредством своего официального сайта объявил о достижении соглашения о расторжении контракта с футболистом. «Волки» поблагодарили 29-летнего нидерландца за его вклад и пожелали успехов в будущем.

«Я хочу поблагодарить болельщиков «Ромы» за эти интенсивные сезоны, которые я провёл здесь. Я всегда отдавал всего себя, оба моих ребёнка родились в Риме. Это делает меня очень гордым. Прощай «Рома», - сказал Карсдорп.

Рик Карсдорп провёл за «Рому» 157 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал шестнадцать голевых передач на партнёров.