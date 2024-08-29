«Аль-Ахли» готов включить опцию выкупа в контракт Осимхена – но есть нюанс

Нападающий Виктор Осимхен может сменить «Наполи» на «Аль-Ахли». Саудовский клуб готов пойти навстречу нигерийцу и включить в его контракт опцию выкупа в размере менее 50 миллионов евро. Но есть нюанс – реализовать эту опцию можно будет только через два сезона, то есть не раньше лета 2026 года. Информацию раскрывает журналист Джанлуиджи Лонгари.

Такая опция позволит Осимхену вернуться в европейский футбол без больших проблем, но для начала форвард должен провести два года в «Аль-Ахли».

Ранее появлялась информация о том, что Виктор Осимхен может заработать в Саудовской Аравии 120 миллионов евро.