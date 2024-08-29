Конте нашёл нового полузащитника для «Наполи»

Полузащитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста может сменить клубную прописку в последние дни летнего трансферного окна. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Согласно сведениям источника, в трансфере футболиста заинтересован «Наполи». Главный тренер неаполитанского коллектива Антонио Конте считает, что Дзаппакоста станет хорошим усилением для команды.

32-летний полузащитник связан трудовым соглашением с «Аталантой» до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Давиде провел два матча и сделал голевую передачу.