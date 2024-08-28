​Вентола вступился за Леау

Рафаэл Леау, португальский нападающий итальянского «Милана», попал под огонь критики после двух не самых удачных для его клуба матчей. Сам Леау пока не забил, да и в целом, ничего интересного за эти игры не показал. Но Никола Вентола, бывший футболист Серии А, вступился за него:

- Меня очень злят все эти комментарии, потому что вы знаете, как я его люблю. Но в наше время всё было иначе - если кто-то гулял по полю, то мы все выступали против такого и не позволяли ему так вести себя. А почему в этом случае команда так пассивна? Почему даже Ибрагимович ничего не скажет? Мне кажется, это не проблема Леау, а проблема менеджмента, - цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.