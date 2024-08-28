Осимхен может заработать 120 млн евро в Саудовской Аравии

Нападающий Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В прессе уже появлялась информация о том, что 25-летний нигериец открыт к варианту с переходом в «Аль-Ахли» из города Джидда.

Журналист Джанлука ди Марцио уточняет, что «Аль-Ахли» предлагает Осимхену контракт на четыре сезона. По этому трудовому договору нападающий может заработать около 120 миллионов евро.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Виктора Осимхена в 100 миллионов евро. За «Наполи» нигериец выступает с начала сентября 2020 года. Ранее Осимхен выступал во Франции за «Лилль».