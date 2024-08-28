24-летний опорный полузащитник Ясин Адли, принадлежащий «Милану», стал игроком «Фиорентины». Флорентинский клуб игрок пополнил в рамках арендного соглашения, а рассчитано оно до конца наступившего в Европе футбольного сезона.

Действующий контракт Адли с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года. У «Фиорентины» есть опция выкупа футболиста. Ранее главный тренер «Милана» Паулу Фонсека дал понять Адли, что не рассчитывает на того в новом сезоне.

Адли – универсальный полузащитник центра поля, может сыграть как плеймейкера, так и опорника. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.