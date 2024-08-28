Дансо переходит в «Рому»

Австрийский защитник «Ланса» Кевин Дансо прибыл в Рим для завершения перехода в «Рому». Об этом сообщает football-italia.net.

Дансо пройдёт медобследование и присоединится к римлянам по арендной сделке с опцией обязательного выкупа. По данным многочисленных итальянских источников, сумма выкупа австрийца составит 25 миллионов евро.

Кевин Дансо выступает за «Ланс» с 2021 года. В минувшем сезоне защитник провёл за французский клуб 38 матчей и отметился одним голом. На прошедшем недавно чемпионате Европы в Германии австриец провёл за сборную своей страны 3 матча, не отметившись голевыми действиями.