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Осимхен открыт к трансферу в клуб из Саудовской Аравии

28 Августа 2024 • 15:49 Комментировать

Нападающий Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на известного журналиста Джанлуку ди Марцио, 25-летний нигериец открыт к трансферу в саудовский «Аль-Ахли». В настоящий момент клуб из города Джидда работает над закрытием этой сделки.

Ранее Осимхена связывали и с несколькими европейскими грандами, в частности с «Челси» и «ПСЖ».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 100 миллионов евро. «Наполи» нигериец представляет с начала осени 2020 года после трансфера из «Лилля».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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