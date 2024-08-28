Осимхен открыт к трансферу в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на известного журналиста Джанлуку ди Марцио, 25-летний нигериец открыт к трансферу в саудовский «Аль-Ахли». В настоящий момент клуб из города Джидда работает над закрытием этой сделки.

Ранее Осимхена связывали и с несколькими европейскими грандами, в частности с «Челси» и «ПСЖ».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 100 миллионов евро. «Наполи» нигериец представляет с начала осени 2020 года после трансфера из «Лилля».