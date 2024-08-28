Хоккеист Кузнецов уверен, что у Алексея Миранчука не будет проблем в Америке

Обладатель Кубка Стэнли и звездный нападающий НХЛ Евгений Кузнецов этим летом вернулся в Россию. Теперь хоккеист будет выступать за СКА.

В ином направлении отправился Алексей Миранчук. Он покинул Италию и полетел покорять МЛС. Бывший футболист «Аталанты» будет играть теперь за «Атланту».

Опытный хоккеист отметил, что игрок неплохо знает английский язык, и это будет большим плюсом. Также он подчеркнул, что в Америке относятся нормально к русским, и из-за этого не стоит в лишний раз переживать.

«Видел его интервью – он неплохо говорит на английском. Поэтому верю, что у него в «Атланте» все нормально будет. Говорят, мол, там русских в Америке не любят – это все ерунда. Мы столько лет прожили там и от нормальных обычных людей никогда не чувствовали плохого», - приводят слова хоккеиста «Известия».

Стоит отметить, что Миранчук поменял чемпионат в статусе победителя Лиги Европы. За «Аталанту» он сыграл 98 матчей. За это время он на свой счет записал 13 голов, а также отдал 19 голевых передач. Ещё он провел один сезон в «Торино».

Ранее мы писали о том, что воспитанник «Зенита» покинет клуб из Турина и будет отдан в аренду «Эмполи».