Камоцци оценил шансы Антона Миранчука продолжить карьеру в Серии А

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоции высказался о возможном продолжении карьеры Антона Миранчука в чемпионате Италии.

Спортивный функционер отметил, что Миранчук является хорошим игроком по меркам РПЛ, однако до европейских чемпионатов он, по его мнению, недотягивает.

«Думаю, шансы Антона Миранчука продолжить карьеру в Серии А минимальны, но они есть. Но это будет клуб из нижней половины таблицы», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук после окончания прошлого сезона находится в статусе свободного агента.