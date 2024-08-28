Летнее трансферное окно близится к завершению, и клубы постепенно закрывают работу по формированию своих составов. «Милан» в обозримом будущем может подписать полузащитника Адриена Рабио. 29-летний француз находится без клубной прописки после истечения контракта с «Ювентусом» в конце июля.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, сделка между «Миланом» и Рабио осложнена из-за требований футболиста по заработной плате. Француз хочет получать каждый год 7,5 миллиона евро. Учитывая близость закрытия трансферного окна, Рабио, возможно, придётся поумерить аппетит.