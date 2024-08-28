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Чемпионат Италии. Серия А

Воспитанник «Зенита» продолжит карьеру в «Эмполи» слухи

28 Августа 2024 • 11:45 Комментировать
Торино
2:1
Аталанта

Бывший защитник клуба из Северной столицы и московского «Динамо» Саба Сазонов уже год выступает в Италии.

Свой первый сезон в «Торино» игрок особо в актив занести не сможет. Тренерский штаб редко рассчитывал на игрока, и за его плечами всего 17 матчей во всех турнирах. За это время он сыграл 523 минуты. Голевыми действиями Саба не отметился, хотя для защитника это не так страшно.

Шанс провести более яркий сезон Сазонов может получить в «Эмполи». Как сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях, футболиста арендуют на год с правом выкупа. Если же защитника решат оставить, то с ним будет подписан контракт на три года. Действующее соглашение с клубом из Турина рассчитано до лета 2027 года.

Отметим, что в еврокубках «Торино» и «Эмполи» выступать не будут, зато сыграют друг против друга в 1/16 финала Кубка Италии. В России Сазонов становился чемпионом России в составе «Зенита», а также брал бронзу, выступая за «Динамо».

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