Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Абрахам может оказаться в «Милане» в обмен на Салемакерса

28 Августа 2024 • 03:14 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Милан» собирается расстаться с Алексисом Салемакерсом, так как игроком заинтересовалась «Рома», готовая раскошелиться за бельгийского игрока. По информации pianetamilan.it, речь может идти об обмене на Тэмми Абрахама, который хорошо показывал себя в матчах за «Рому», несмотря на некоторый скептицизм по отношению к английским игрокам в итальянском чемпионате.

В «Милане» Абрахам займёт место Луки Йовича, который, хотя и старается, пока что не убеждает в своих способностях. Что до Салемакерса, то «Рома» очень заинтересована в нём и даже готова сделать игроком основы, что в «Милане» для него было проблематично.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Алексис Салемакерс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Суарес установил рекорд «Интер Майами» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Хвичу хочет купить английский суперклуб Холанн впечатлён игрой новичка «Манчестер Сити» Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Теперь с компьютером: УЕФА рассказал, как пройдёт жеребьёвка новой Лиги чемпионов
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
03:14 · Италия. Серия А
​Абрахам может оказаться в «Милане» в обмен на Салемакерса
02:37 · Италия. Серия А
​«Милан» - потенциальный претендент на Осимхена, считает журналист
01:48 · Нидерланды. Эредивизие
​«Милан» предлагает за Воса четыре миллиона евро
27 Августа
23:01 · Италия. Серия А
Вице-чемпион мира Ребич вернулся в Серию А официально
17:32 · Италия. Серия А
Муссо сменил «Аталанту» на мадридский «Атлетико» официально
17:07 · Италия. Серия А
Руй Патрисиу стал игроком «Аталанты» официально
17:06 · Италия. Серия А
​Адли собрался в «Фиорентину»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Представитель Илича не исключил, что игрок пополнит ряды «Зенита»
16:04 · Италия. Серия А
Войцех Щесны объявил о завершении профессиональной карьеры 1 официально
15:45 · Италия. Серия А
​«Рома» заинтересовалась Салемакерсом
12:17 · Италия. Серия А
Консейсау пополнил ряды «Ювентуса» на правах аренды официально
11:54 · Италия. Серия А
Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне»
10:33 · Италия. Серия А
УЕФА наградит легендарного Буффона
09:04 · Англия. Премьер-лига
Суперклуб Англии может купить Кьезу у «Ювентуса» 1
03:40 · Италия. Серия А
​Дзенга объяснил проблемы «Милана»
03:30 · Италия. Серия А
​Савона: «Счастлив забить первый гол в Серии А»
03:25 · Италия. Серия А
«Эмполи» впервые в своей истории выиграл на поле «Ромы»
03:01 · Италия. Серия А
Влахович сделал 18-й дубль за последние пять лет - он лидер Серии А
02:49 · Италия. Серия А
​Впервые после 2010 года лишь одна команда набрала максимум очков после двух туров Серии А
02:30 · Италия. Серия А
Кабаль: «Мы - одна семья»
01:59 · Италия. Серия А
​Влахович: «Мы стали играть иначе»
01:40 · Италия. Серия А
​Паоло Дзанетти: «Ювентус» использовал все моменты»
01:31 · Италия. Серия А
​Мотта: «Мне понравилось отношение к делу»
26 Августа
23:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» разгромил «Верону» и единственный идёт без потерь 5
21:30 · Италия. Серия А
«Кальяри» с «Комо» заработали по очку
Все новости
Рекомендуем