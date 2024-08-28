​Абрахам может оказаться в «Милане» в обмен на Салемакерса

Мы уже сообщали о том, что «Милан» собирается расстаться с Алексисом Салемакерсом, так как игроком заинтересовалась «Рома», готовая раскошелиться за бельгийского игрока. По информации pianetamilan.it, речь может идти об обмене на Тэмми Абрахама, который хорошо показывал себя в матчах за «Рому», несмотря на некоторый скептицизм по отношению к английским игрокам в итальянском чемпионате.

В «Милане» Абрахам займёт место Луки Йовича, который, хотя и старается, пока что не убеждает в своих способностях. Что до Салемакерса, то «Рома» очень заинтересована в нём и даже готова сделать игроком основы, что в «Милане» для него было проблематично.