​«Милан» - потенциальный претендент на Осимхена, считает журналист

Нигерийский форвард Виктор Осимхен может покинуть «Наполи», но при этом остаться в Италии - им интересуется «Милан». Итальянский журналист Алессандро Вокалелли на страницах издания La Gazzetta Dello Sport считает реальной такую перспективу.

- Осимхен - человек, который гарантирует напор в атаке на следующие семь-восемь лет. Ему 25, он находится на подъеме, он силён, у него отличный послужной список, но ещё почти вся карьера впереди. «Милану» не хватает центрального нападающего мирового класса, - считает Вокалелли.

Пока же «Милану» точно не хватает и очков после двух туров Серии А - всего лишь одно из шести возможных.