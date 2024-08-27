Бывший игрок сборной Хорватии и звезда чемпионата мира 2018 года Анте Ребич вернулся в итальянскую Серию А. Балканец продолжит свою карьеру в «Лечче». В новый клуб он перешёл свободным агентом, так как ранее покинул стамбульский «Бешикташ». Контракт подписан сроком на один сезон.

Ребичу 30 лет. Левый вингер последние годы выступал помимо «Бешикташа» за «Милан» и франкфуртский «Айнтрахт».

«Лечче» по итогу двух прошедших туров в Серии А занимает с нулём баллов лишь последнее, 20-е место таблицы. По итогу прошлого сезона коллектив стал 14-м, набрав в свой актив 38 баллов турнирной таблицы.