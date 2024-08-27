30-летний аргентинский вратарь Хуан Муссо стал игроком мадридского «Атлетико». В стан «матрасников» он перешёл в рамках аренды на сезон. У «Атлетико» есть обязательство выкупа игрока при соблюдении ряда условий.

Аренда обошлась мадридскому клубу в 1,5 млн евро, отмечает портал Transfermarkt. Авторитетный портал оценивает футболиста в 5 млн.

Муссо провёл в «Аталанте» три последних года карьеры. Ранее он выступал за «Удинезе», а также родной аргентинский «Расинг».

Напомним, ранее «Аталанта» усилилась 36-летним португальским вратарём Руем Патрисиу. Голкипер пополнил клуб из Бергамо в статусе свободного агента.