Опытный голкипер Руй Патрисиу присоединился к «Аталанте» в статусе свободного агента. О подробностях подписания бергамасков пока не сообщается.

Напомним, что 36-летний португальский вратарь летом покинул «Рому». За римский клуб он выступал с 2021 года. До этого в послужном списке голкипера были родной лиссабонский «Спортинг» и «Вулверхэмптон». Также он провёл в карьере 108 матчей за национальную сборную Португалии в рамках всех турниров.

«Аталанта» в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Ранее бергамаски объявили о подписании ещё одного возрастного игрока, который прекрасно знаком с Серией А.